Коломенский суд рассмотрел иски экс-замглавы Росприроднадзора Митволя

04 декабря 2025, 13:05

оригинал Фото: пресс-служба Московского областного суда

В Коломенском городском суде Московской области рассмотрели два из четырех административных исков осужденного экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в Московском областном суде.