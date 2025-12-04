Коломенский суд рассмотрел иски экс-замглавы Росприроднадзора Митволя
В Коломенском городском суде Московской области рассмотрели два из четырех административных исков осужденного экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом сообщили в Московском областном суде.
Митволь был осужден в сентябре 2023 года по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Недовольный условиями содержания Митволь подал административные иски к ГУ ФСИН России по Московской области, ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области и к ФСИН России в целом.
Суд отказал экс-замглавы Росприроднадзора в удовлетворении иска об оспаривании отказа в предоставлении отпуска с выездом за пределы колонии.
Частично удовлетворили второй иск, касающийся нарушения санитарных норм во время ремонта столовой ФКУ ИК-6. Суд взыскал с ФСИН России в пользу Митволя компенсацию в размере 3000 рублей.
В заседаниях суд изучил письменные материалы дел, включая представление прокурора, на основании которого установили нарушения. Два других иска остаются в производстве суда.
