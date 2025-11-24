Магомедов: «Зенит» и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство РПЛ

24 ноября 2025, 14:17

Фото: iStock/FOTOKITA

Футболист махачкалинского «Динамо» Махачкалы Тимур Магомедов после поражения от московского «Динамо» (0:3) в 16-м туре РПЛ отметил, что лидерами чемпионата остаются «Краснодар» и «Зенит».





В беседе с Metaratings.ru он добавил, что его команда упускала очки с соперниками из нижней восьмёрки, но надеется улучшить игру во втором круге.





«Во всём чемпионате для меня главные претенденты на чемпионство – это «Краснодар» и «Зенит», как обычно», — сказал Магомедов.