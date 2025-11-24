Магомедов: «Зенит» и «Краснодар» — главные претенденты на чемпионство РПЛ
Футболист махачкалинского «Динамо» Махачкалы Тимур Магомедов после поражения от московского «Динамо» (0:3) в 16-м туре РПЛ отметил, что лидерами чемпионата остаются «Краснодар» и «Зенит».
В беседе с Metaratings.ru он добавил, что его команда упускала очки с соперниками из нижней восьмёрки, но надеется улучшить игру во втором круге.
«Во всём чемпионате для меня главные претенденты на чемпионство – это «Краснодар» и «Зенит», как обычно», — сказал Магомедов.
После 16 туров «Краснодар» лидирует с 34 очками, за ним следуют ЦСКА (33) и «Зенит» (33).