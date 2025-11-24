В подмосковном Сергиевом Посаде обновили 19 детских игровых площадок
В Сергиево-Посадском округе в 2025 году модернизировали 19 детских игровых площадок в разных населённых пунктах, включая деревни Абрамово и Торгашино, посёлки Загорские Дали и Лоза, а еще — в самом Сергиевом Посаде, Краснозаводске и Пересвете, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
Здесь покрасили и отремонтировали старые элементы, установили современные игровые комплексы, уложили мягкое безопасное резиновое покрытие, смонтировали уличное освещение, поставили новые скамейки и урны. Также благоустроили прилегающую территорию.
Площадки, установленные ранее по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, также обновилию Они расположены в рабочих посёлках Скоропусковский и в Хотьково на улице Октябрьская.
Теперь в округе есть современные и безопасные зоны для активного отдыха и досуга детей и их родителей.
