В подмосковном Сергиевом Посаде обновили 19 детских игровых площадок

24 ноября 2025, 14:05

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиево-Посадском округе в 2025 году модернизировали 19 детских игровых площадок в разных населённых пунктах, включая деревни Абрамово и Торгашино, посёлки Загорские Дали и Лоза, а еще — в самом Сергиевом Посаде, Краснозаводске и Пересвете, сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.