«Спартак» поставит памятник или трибуну в честь Симоняна

24 ноября 2025, 13:29

Ещенко: «Спартак» должен назвать трибуну в честь Симоняна

Никита Симонян (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о необходимости увековечить память Никиты Симоняна. Легендарный игрок и тренер скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни.





В беседе с «РБ Спорт» он отметил, что смерть знаменитости стала большой утратой для всего российского футбола. Он предложил клубу рассмотреть возможность установки памятника или переименования трибуны в честь великого футболиста.





«Я поддерживаю любую такую инициативу», — добавил футболист.