«Спартак» поставит памятник или трибуну в честь Симоняна
Ещенко: «Спартак» должен назвать трибуну в честь Симоняна
Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказал мнение о необходимости увековечить память Никиты Симоняна. Легендарный игрок и тренер скончался 23 ноября 2025 года на 100-м году жизни.
В беседе с «РБ Спорт» он отметил, что смерть знаменитости стала большой утратой для всего российского футбола. Он предложил клубу рассмотреть возможность установки памятника или переименования трибуны в честь великого футболиста.
«Я поддерживаю любую такую инициативу», — добавил футболист.
Никита Симонян оставил значительный след в истории «Спартака». В качестве игрока он завоевал четыре титула чемпиона СССР и два Кубка. Как тренер, также добился успеха, став трехкратным чемпионом страны. Достижения делают его одним из самых выдающихся представителей советского футбола.
Теперь «Спартак» стоит перед выбором, как именно увековечить память своего легендарного игрока.