Физтех возглавил зарплатный рейтинг российских программистов

Московский физико-технический институт занял первое место в российском зарплатном рейтинге программистов. Таковы результаты исследования SuperJob, которое приводит ТАСС.



Средняя зарплата IT-специалиста из этого вуза выпуска 2019-2024 годов составила 330 000 рублей. Второе место среди вузов Московского региона занял МГУ (290 000 рублей). Третье поделили МГТУ им Н. Э. Баумана, МИФИ и ВШЭ (по 280 тысяч рублей).

Среди университетов Санкт-Петербурга в зарплатном рейтинге SuperJob выше позиции у ИТМО. Он на втором месте с медианным заработком выпускников в 290 000 рублей.

