ФК «Локомотив» поддержал марафон «Пульс Подмосковья» донорской акцией

22 сентября 2025, 18:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

На марафоне «Пульс Подмосковья», посвящённом Всемирному дню доноров костного мозга, на стадионе «РЖД Арена» прошла выездная донорская акция для сотрудников и болельщиков футбольного клуба «Локомотив». В ней приняли участие 50 человек, 14 из которых вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга, сообщили в подмосковном Минздраве.





Клуб уделяет активное внимание донорству и безопасной сдаче крови. Для участников акции организовали временный пункт сдачи крови, горячий чай со сладостями, памятные сувениры и билеты на матч «Локомотив» – «Рубин», который состоится 27 сентября.



​Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

ФК «Локомотив» считает важным привлекать внимание к проблемам донорства, информировать о возможностях безопасной сдачи крови и вступления в Федеральный регистр. Сотрудник АО «РЖД» Александр Кулаков впервые он сдал кровь еще студентом, во время выездной донорской акции в Московском государственном университете путей сообщения. Теперь осуществляет донации регулярно.





«Я знаю, насколько это важная тема. В нашей стране не такой большой реестр доноров костного мозга, как хотелось бы. Мечтаю, чтобы у людей, которые борются с серьезными заболеваниями, была надежда на жизнь», — поделился Александр.