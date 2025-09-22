В Подмосковье пригласили доноров с четвёртой и второй группами крови

22 сентября 2025, 12:42

оригинал Фото: istockphoto.com/StockerThings

Людей с четвёртой положительной и отрицательной группами крови, а также со второй отрицательной приглашают сделать донацию для нужд подмосковных больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





По состоянию на понедельник, 22 сентября, именно этих групп крови недостаточно.





«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, людям с ожогами и травмами, онкопациентам и пациентам с заболеваниями крови, а также новорождённым с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.