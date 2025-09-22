В Подмосковье пригласили доноров с четвёртой и второй группами крови
Людей с четвёртой положительной и отрицательной группами крови, а также со второй отрицательной приглашают сделать донацию для нужд подмосковных больниц. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По состоянию на понедельник, 22 сентября, именно этих групп крови недостаточно.
«Донорская кровь необходима пострадавшим в ДТП, людям с ожогами и травмами, онкопациентам и пациентам с заболеваниями крови, а также новорождённым с различными патологиями», — отметила заведующая экспедиции с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Фёдорова.Донором может стать человек старше 18 лет и без медицинских противопоказаний. Обязательным условием является также гражданство РФ или — для иностранцев — пребывание в России не менее года на законных основаниях.
Информация о порядке сдачи крови в Подмосковье, графике работы пунктов приёма и выездных донорских акциях публикуется в профильном Telegram-канале.