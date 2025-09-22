В Подмосковье прививку от гриппа сделали около 500 тысяч человек

22 сентября 2025, 10:57

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже почти 500 тысяч жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Прививки делают в поликлиниках региона, а также в мобильных комплексах, которые работают в самых людных местах.





«Вакцинация является самым надёжным способом защиты от гриппа и его опасных осложнений. Сделать прививку лучше сейчас, потому что на выработку иммунитета нужно время», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.