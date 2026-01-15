Флаг коломенского художественного музея побывал в Антарктиде

15 января 2026, 22:25

оригинал Фото: пресс-служба администрации Коломенского г. о.

Флаг Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» совершил путешествие в Антарктиду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





На самый холодный материк Земли знамя доставила участник коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Наталья Груздова.



Арктика и Антарктика стали для Натальи любовью всей жизни и сыграли главную роль в творчестве художницы. Груздова не раз участвовала в экспедиционных круизах на судах ледового класса в Арктику и Антарктику, к архипелагу Земля Франца-Иосифа и Южным Шетландским островам.

«Летом флаг Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» достиг Северного полюса на борту российского атомного ледокола «50 лет Победы». Теперь мы с гордостью можем заявить, что он побывал в обеих крайних точках планеты. Это уникальное достижение, которое навсегда войдёт в летопись нашего музея», – отметили в коломенской картинной галерее.