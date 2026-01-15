Флаг коломенского художественного музея побывал в Антарктиде
Флаг Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» совершил путешествие в Антарктиду. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
На самый холодный материк Земли знамя доставила участник коломенского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» Наталья Груздова.
Арктика и Антарктика стали для Натальи любовью всей жизни и сыграли главную роль в творчестве художницы. Груздова не раз участвовала в экспедиционных круизах на судах ледового класса в Арктику и Антарктику, к архипелагу Земля Франца-Иосифа и Южным Шетландским островам.
«Летом флаг Коломенской картинной галереи «Дом Озерова» достиг Северного полюса на борту российского атомного ледокола «50 лет Победы». Теперь мы с гордостью можем заявить, что он побывал в обеих крайних точках планеты. Это уникальное достижение, которое навсегда войдёт в летопись нашего музея», – отметили в коломенской картинной галерее.
Груздова поделилась с «Домом Озерова» кадрами, сделанными у подножия вулкана Браун Блафф на Табарском полуострове в северной Антарктиде. Там обитают около 20 000 пар пингвинов Адели и несколько сотен пингвинов Генту.