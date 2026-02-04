В подмосковном ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» ввели в эксплуатацию два паркинга

04 февраля 2026, 09:25

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Два многоуровневых паркинга в общей сложности на 998 машин, построенных на территории жилого комплекса комфорт-класса «У реки. Эко Видное 2.0» в Ленинском округе, получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Оба паркинга девятиэтажные, площадь каждого их них составляет около 15,8 тыс. квадратных метров, а вместимость — по 499 машин.





«Паркинги оборудованы лифтами и эвакуационными лестницами. На первых этажах обоих зданий расположены коммерческие помещения: там откроют магазины», — говорится в сообщении.