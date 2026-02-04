В Подмосковье за неделю провели 73 земельно-имущественных аукциона

04 февраля 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

73 электронных аукциона по продаже недвижимости провели в Московской области в период с 26 по 30 января. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Комитета по конкурентной политике.





В торгах приняли участие 135 человек. Побеждал тот, кто предлагал самую высокую цену. А если претендент был только один, он забирал по минимальной стоимости.





«В среднем на каждый лот претендовали по два покупателя. При этом в аукционе за земельный участок в городском округе Воскресенск, предназначенный для ведения личного подсобного хозяйства, участвовали восемь человек», — говорится в сообщении.