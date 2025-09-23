Сборная Подмосковья завоевала пять медалей на Чемпионате высоких технологий

23 сентября 2025, 08:58

оригинал Фото: Министерство образования Московской области

Сборная Подмосковья успешно выступила на финале Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Школьники и студенты региона завоевали пять наград, включая три золотые, сообщает Министерство образования Московской области.