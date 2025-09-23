Сборная Подмосковья завоевала пять медалей на Чемпионате высоких технологий

Сборная Подмосковья успешно выступила на финале Чемпионата высоких технологий, который проходил в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября. Школьники и студенты региона завоевали пять наград, включая три золотые, сообщает Министерство образования Московской области.
Абсолютным чемпионом стал студент Физико-технического колледжа Илья Канин — он выиграл золото в основном, международном и индустриальном зачетах.
Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что чемпионатное движение помогает молодым специалистам развивать профессиональные навыки и уверенность в себе. По её словам, высокие результаты команды стали возможны благодаря обновлению учебных лабораторий, работе преподавателей и большому числу практических занятий.
Финал соревнований прошёл на базе Инновационного научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». В нём участвовали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 стран. Конкурсанты соревновались по 15 компетенциям, среди которых кибериммунная автономность, фармацевтические решения и противодействие БАС.
В сборную Московской области вошли студенты из четырёх колледжей и лицеисты Физтех-Лицея им. Капицы. Юниоры Матвей Летуновский и Никита Комков завоевали серебро. Представители региона выступили в семи компетенциях — от интеллектуальных систем агропроизводства до промышленной робототехники с ИИ.
По словам экспертов, подготовка участников включала не только решение стандартных задач, но и отработку навыков быстрой адаптации. В частности, конкурсантам предстояло создавать модули для «умных» городов, устойчивые к кибератакам, а также работать с 3D-сканированием и технической диагностикой. Чемпионат высоких технологий проводится с 2023 года в рамках всероссийского движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».