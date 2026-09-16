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Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать на дому

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Принять участие в голосовании жители Московской области могут в удобном для себя формате: прийти на избирательный участок, отдать голос в электронном виде или вызвать членов избирательной комиссии к себе домой. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, сообщает пресс-служба партии.



Надомный формат голосования предлагается избирателям, не имеющим возможности посетить участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине.

«Если человек не может покинуть дом, члены участковой избирательной комиссии вместе с общественными наблюдателями доставят бюллетени и опечатанную переносную урну прямо в квартиру. Это гарантирует конфиденциальность и легитимность голосования», — пояснил Андрей Голубев.
Для проведения надомного голосования избиратель должен подать соответствующую заявку в свою участковую комиссию. Это можно сделать по телефону или письменно, лично или с помощью родственников и соцработников. Заявки принимаются до середины 20 сентября.

В Московской области пройдут выборы в Госдуму, Мособлдуму и ряд окружных Советов депутатов. Голосование продлится три дня — с 18 по 20 сентября.
Лев Каштанов

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