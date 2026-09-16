Жителям Подмосковья напомнили о возможности проголосовать на дому

16 сентября 2026, 09:26

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Принять участие в голосовании жители Московской области могут в удобном для себя формате: прийти на избирательный участок, отдать голос в электронном виде или вызвать членов избирательной комиссии к себе домой. Об этом рассказал председатель Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению, член фракции «Единая Россия» Андрей Голубев, сообщает пресс-служба партии.





Надомный формат голосования предлагается избирателям, не имеющим возможности посетить участок по состоянию здоровья или другой уважительной причине.





«Если человек не может покинуть дом, члены участковой избирательной комиссии вместе с общественными наблюдателями доставят бюллетени и опечатанную переносную урну прямо в квартиру. Это гарантирует конфиденциальность и легитимность голосования», — пояснил Андрей Голубев.