Фольклорная ярмарка собрала в Подольске около 250 участников

09 июня 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Около 250 человек из разных округов Московской области приняли участие в фольклорной ярмарке «Южная Солянка», которую провели в Подольске в воскресенье, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Мероприятие состоялось на территории культурно-досугового центра «Южный». Его главной целью было показать, что фольклор и современное искусство берут начало из одного источника — традиций.





«Для гостей проводили мастер-классы по бисероплетению, «кофейной акварели», тканевой набойке и пр., а на поляне свои товары предлагали гончары, ювелиры, ткацкие и швейные мастерские», — говорится в сообщении.