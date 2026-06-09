Фольклорная ярмарка собрала в Подольске около 250 участников
Около 250 человек из разных округов Московской области приняли участие в фольклорной ярмарке «Южная Солянка», которую провели в Подольске в воскресенье, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Мероприятие состоялось на территории культурно-досугового центра «Южный». Его главной целью было показать, что фольклор и современное искусство берут начало из одного источника — традиций.
«Для гостей проводили мастер-классы по бисероплетению, «кофейной акварели», тканевой набойке и пр., а на поляне свои товары предлагали гончары, ювелиры, ткацкие и швейные мастерские», — говорится в сообщении.Кроме того, все желающие могли попробовать свои силы в игре в городки. А кульминацией праздника стал большой концерт, на котором выступили лучшие артисты округа.