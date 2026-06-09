В Подмосковье отметили всплеск ДТП с участием мототранспорта

09 июня 2026, 14:30

оригинал Фото: istockphoto.com/KatarzynaBialasiewicz

Количество аварий с участием мотоциклов, квадроциклов и питбайков на дорогах Московской области в период с 5 по 7 июня составило 16 случаев — 40% от общего числа ДТП. Это значительно больше, чем фиксируется в среднем, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Всего с пятницы по воскресенье в Подмосковье произошло 36 ДТП. В них пострадали 36 и погибли четыре человека.





«Число ДТП с участием мототранспорта в выходные резко возросло. При этом в шести из 16 аварий у водителей не было прав, а трое из них были несовершеннолетними», — рассказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.