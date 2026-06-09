Подмосковная студентка победила на чемпионате «Профессионалы-2026»
Студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Виктория Коваленко одержала победу на итоговом этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской Области.
Виктория стала лучшей в личном зачёте по компетенции «Промышленное садоводство» и получила медаль «За профессионализм».
«В задания конкурса входило производство посадочного материала, закладка промышленного сада, настройка и регулировка средств химзащиты посадок, обрезка плодовых деревьев и уход за почвой в промышленных садах», — говорится в сообщении.Подготовиться к чемпионату Виктории Коваленко помогли наставники Олеся Головачева и Алексей Шарапов. Финал соревнований проходил в Кабардино-Балкарии с 1 по 6 июня.