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Подмосковная студентка победила на чемпионате «Профессионалы-2026»

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Студентка Луховицкого аграрно-промышленного техникума Виктория Коваленко одержала победу на итоговом этапе всероссийского чемпионата «Профессионалы-2026». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Московской Области.



Виктория стала лучшей в личном зачёте по компетенции «Промышленное садоводство» и получила медаль «За профессионализм».

«В задания конкурса входило производство посадочного материала, закладка промышленного сада, настройка и регулировка средств химзащиты посадок, обрезка плодовых деревьев и уход за почвой в промышленных садах», — говорится в сообщении.
Подготовиться к чемпионату Виктории Коваленко помогли наставники Олеся Головачева и Алексей Шарапов. Финал соревнований проходил в Кабардино-Балкарии с 1 по 6 июня.
Лев Каштанов

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