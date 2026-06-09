Готовность капремонта спортшколы в Ликино-Дулёве достигла 70%
Корпус №1 спортивной школы «Феникс», расположенный в Ликино-Дулёве по адресу: улица Калинина, дом №12, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.
«Сейчас на объекте ведутся кровельные и фасадные работы, в здании шлифуют и штукатурят стены и чашу бассейна, укладывают керамогранит, монтируют слаботочные системы, радиаторы и витражи», — говорится в сообщении.Здание обновят снаружи и изнутри, оборудуют его системами пожарной безопасности и видеонаблюдения и поставят туда новый спортивный инвентарь и мебель.