Готовность капремонта спортшколы в Ликино-Дулёве достигла 70%

09 июня 2026, 14:18

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус №1 спортивной школы «Феникс», расположенный в Ликино-Дулёве по адресу: улица Калинина, дом №12, капитально ремонтируют. В настоящее время работы выполнены на 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры.





«Сейчас на объекте ведутся кровельные и фасадные работы, в здании шлифуют и штукатурят стены и чашу бассейна, укладывают керамогранит, монтируют слаботочные системы, радиаторы и витражи», — говорится в сообщении.