Участие в военных сборах для девушек примут более 900 студенток Подмосковья
Свыше 900 студенток-первокурсниц 16 колледжей Московской области станут участницами учебных сборов по начальной военной подготовке «Девушки на службе Отечеству». О этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.
Сборы будут проходить на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Одинцовском округе с 18 по 23 мая.
«Церемония открытия назначена на 19 мая. В программу сборов входит обучение участниц основам строевой, огневой и тактической подготовки, ориентированию на местности и правилам биологической, химической и радиационной защиты», — говорится в сообщении.Кроме того, особо интенсивная подготовка будет проводиться по тактической медицине: девушек научат оказывать первую помощь, останавливать кровотечения и накладывать повязки.
