Участие в военных сборах для девушек примут более 900 студенток Подмосковья

18 мая 2026, 18:42

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 900 студенток-первокурсниц 16 колледжей Московской области станут участницами учебных сборов по начальной военной подготовке «Девушки на службе Отечеству». О этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.





Сборы будут проходить на базе Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодёжи «Авангард» в Одинцовском округе с 18 по 23 мая.





«Церемония открытия назначена на 19 мая. В программу сборов входит обучение участниц основам строевой, огневой и тактической подготовки, ориентированию на местности и правилам биологической, химической и радиационной защиты», — говорится в сообщении.