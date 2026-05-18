Достижения.рф

Участников квеста «Город пЕРемен» ждут более 600 вопросов

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Для участников квеста-путешествия «Город пЕРемен», который проведут в Видном, Балашихе и Королёве, подготовили более 600 вопросов. Их специфика состоит в том, что найти ответы, не выходя из дома, невозможно. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».



Квест направлен на то, чтобы познакомить жителей с переменами, которые произошли с их родным городом благодаря Народной программе партии.

«Пять лет назад мы получили от жителей Московской области около 800 тысяч наказов в Народную программу «Единой России». Сейчас она выполнена почти полностью. Жители писали пожелания по социальным объектам — детсадам, школам, по приведению в порядок набережных и парков, ремонту дорог и тротуаров. И нам захотелось показать, что из это вышло, не в виде презентаций или отчётов, а сделать так, чтобы жители увидели своими глазами, как поменялся их город», — рассказала руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.
Представитель компании «Дзен Ивент», которая разработала квест, Михаил Кученков объяснил, что главной сложностью было придумать задания, на которые не дал бы ответ запрос в поисковике.

«Последние пару лет панорамы городов снимают так детально, что иногда кажется: дальше только флюорография. Но объекты, с которыми мы работали, настолько динамично меняются, что даже самая свежая панорама 2025 года вам не поможет. Только придя на место, вы разгадаете загадки», — предупредил участников Михаил Кученков.
Первый квест «Город пЕРемен» состоится 23 мая в Видном, второй — 31 мая в Балашихе, а третий — 6 июня в Королёве. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о проекте можно на сайте gorod-peremen.ru.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0