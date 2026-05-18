Участников квеста «Город пЕРемен» ждут более 600 вопросов

Для участников квеста-путешествия «Город пЕРемен», который проведут в Видном, Балашихе и Королёве, подготовили более 600 вопросов. Их специфика состоит в том, что найти ответы, не выходя из дома, невозможно. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Квест направлен на то, чтобы познакомить жителей с переменами, которые произошли с их родным городом благодаря Народной программе партии.





«Пять лет назад мы получили от жителей Московской области около 800 тысяч наказов в Народную программу «Единой России». Сейчас она выполнена почти полностью. Жители писали пожелания по социальным объектам — детсадам, школам, по приведению в порядок набережных и парков, ремонту дорог и тротуаров. И нам захотелось показать, что из это вышло, не в виде презентаций или отчётов, а сделать так, чтобы жители увидели своими глазами, как поменялся их город», — рассказала руководитель подмосковного отделения «Молодой Гвардии» Диана Алумянц.

«Последние пару лет панорамы городов снимают так детально, что иногда кажется: дальше только флюорография. Но объекты, с которыми мы работали, настолько динамично меняются, что даже самая свежая панорама 2025 года вам не поможет. Только придя на место, вы разгадаете загадки», — предупредил участников Михаил Кученков.