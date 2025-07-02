В Покровском храме проведут семейный фестиваль «Ромашковое поле»
На территории Покровского храма в селе Карпово Раменского муниципального округа 13 июля пройдёт VIII православный семейный фестиваль «Ромашковое поле». Его приурочат ко Дню семьи, любви и верности, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Главной темой фестиваля станет духовно-нравственное воспитание детей и развитие христианских добродетелей. В программе – творческие мастер-классы, интерактив «Время собирать камни», ярмарка, экскурсии с посещением колокольни, русские хороводы и многое другое. Для детей подготовили программу с играми и забавами. На фестивале будет работать полевая кухня и пикниковая зона», – отметили в ведомстве.На территории храма развернётся выставка военного оружия. Гостей ждут игровой шатёр с деревянными играми, выставка икон из камня, деревенская изба, фотовыставка и тематические фотозоны.
В концертной программе примут участие кавер-группа TRUBACHI, певица Полина Елисейская, финалистка проекта «Голос» Валентина Яньшина, театр танца «Щелкунчик», другие коллективы и исполнители.