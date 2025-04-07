Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей

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Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям в первом квартале 2025 года льготных займов более чем на 175 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года подмосковный бизнес получил в Московском областном фонде микрофинансирования 72 займа. Общая сумма льготных займов превысила 175 млн рублей. Больше всего займов предоставлено по общей программе фонда – поддержку на 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», – уточнила Зиновьева.Зампред назвала самой востребованной программу «Социальный бизнес». По ней было предоставлено 17 займов на 30 млн рублей. Ещё девять выдано по программе «Производство». Сумма льготных кредитов составила 27,6 млн.
Среди получателей – компания «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ-2» из города Пушкино. Благодаря займу на 1 млн рублей, полученному по программе «Социальный бизнес», предприятие купило диагностическое оборудование для ортопедического салона.
Поддержкой фонда воспользовалась и реутовская компания «МЕБЕТАЛЬ». Производство мебельных деталей получило заём на 5 млн рублей по программе «Производство». Его направили на закупку сырья и комплектующих.
Ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации.
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