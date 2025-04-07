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Фонд микрофинансирования Подмосковья с начала года выдал более 175 млн рублей

Фото: iStock / scyther5

Фото: iStock / scyther5

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Московский областной фонд микрофинансирования выдал предпринимателям в первом квартале 2025 года льготных займов более чем на 175 млн рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«С начала года подмосковный бизнес получил в Московском областном фонде микрофинансирования 72 займа. Общая сумма льготных займов превысила 175 млн рублей. Больше всего займов предоставлено по общей программе фонда – поддержку на 59 млн рублей получили 22 предпринимателя», – уточнила Зиновьева.
Зампред назвала самой востребованной программу «Социальный бизнес». По ней было предоставлено 17 займов на 30 млн рублей. Ещё девять выдано по программе «Производство». Сумма льготных кредитов составила 27,6 млн.

Среди получателей – компания «Ортопедический салон «ПОСТУПЬ-2» из города Пушкино. Благодаря займу на 1 млн рублей, полученному по программе «Социальный бизнес», предприятие купило диагностическое оборудование для ортопедического салона.

Поддержкой фонда воспользовалась и реутовская компания «МЕБЕТАЛЬ». Производство мебельных деталей получило заём на 5 млн рублей по программе «Производство». Его направили на закупку сырья и комплектующих.

Ознакомиться с программами фонда можно на сайте организации.

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В Московской области инспектируют участки леса у железной дороги
07 апреля 2025, 15:46

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесная охрана проверяет в Подмосковье участки леса, прилегающие к железной дороге. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«С наступлением весны пожарная обстановка в регионе становится напряжённой. Для безопасности движения железнодорожного транспорта лесная охрана регионального Комлесхоза и специалисты МЖД проводят проверку 568 мест прилегания полосы отвода Московской железной дороги к лесам. Суммарная протяжённость таких участков – около 1,2 км», – рассказал председатель Комлесхоза Московской области Евгений Агулов.
Как пояснили в ведомстве, полосы отвода железных дорог в местах прилегания их к лесным массивам должны быть очищены от сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов. Границы полос отвода должны быть отделены от опушки леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 м или минерализованной полосой шириной не менее 3 м.

На проходящих через леса участках железнодорожных путей в пожароопасный сезон не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, горящие окурки и спички из окон и дверей поездов.

Запрещается также выжигать сухую траву, разводить костры, сжигать хворост и другие горючие материалы, оставлять сухостойные деревья и кустарники.

Ранее сообщалось, что пожароопасный период в Подмосковье в этом году начался раньше обычного – 20 марта.

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Подмосковных аграриев пригласили на всероссийский конкурс «Экспортёр года»
07 апреля 2025, 15:42

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сельхозтоваропроизводителей из Московской области приглашают принять участие во всероссийской премии «Экспортер года», заявки принимаются до 31 мая включительно, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Участие в конкурсе могут принять как крупные компании, так и представители малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, достигшие наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, услуг, работ, а также результатов интеллектуальной деятельности», — отмечается в сообщении.
Конкурс будет проводиться в два этапа: первый состоится на уровне федеральных округов, а на втором будут выбраны лучшие из числа победителей окружного этапа.

Подать заявку на участие в конкурсе можно по ссылке.

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#аграрный сектор
#экономика
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На уборку подмосковных дворов от снега вывели более 1,5 тыс. единиц техники
07 апреля 2025, 15:16

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше полутора тысяч единиц спецтехники задействовано в борьбе с последствиями апрельского снегопада во дворах и общественных пространствах в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«За сутки на подмосковные улицы для уборки придомовых территорий и общественных пространств от снега вывели 1 тысячу 565 единиц коммунальной техники. В первую очередь от снега очищают входные группы домов и подъезды к коттеджным посёлкам», — говорится в сообщении.
В настоящее время в Подмосковье от снега убрано уже около 80% придомовых и общественных территорий. Работы продолжаются.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки в столичном регионе вновь ожидаются снегопады, которые принесут четыре-пять сантиметров осадков.

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#московская область
#подмосковье
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В Шатуре наградили победителей всероссийского фестиваля «Театральная планета»
07 апреля 2025, 15:00

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Фестиваль «Театральная планета» состоялся на площадке Дома культуры имени Косякова в городе Рошаль муниципального округа Шатура, фестиваль проводится уже семь лет, но с этого года он стал всероссийским, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в фестивале приняли творческие коллективы из Московской области, Кургана и Саратовской области, они представили более 14 спектаклей и девять литературно-музыкальных композиций.

«Очень сильные коллективы, очень сильные работы. Несмотря на то, что спектакли шли в основном от часа до полутора часов, такая, казалось бы, длинная история, и мы смотрели по четыре-пять спектаклей в день — это нисколько не утомительно», — сказал автор и руководитель проекта «Театральный поединок» Максим Драченин.
Он добавил, что уникальность «Театрального поединка» состоит в том, что в рамках фестиваля действует режиссёрская лаборатория, то есть ведётся разбор спектаклей с режиссёрами и художественными руководителями.
В рамках фестиваля были также организованы мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству и пластической выразительности.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Диплом фестиваля третьей степени получил детский театр «Коляда», диплом второй степени вручили коллективу из Рошаля за спектакль «А зори здесь тихие», диплом первой степени достался театральной студии «Фантазия» за спектакль «Приключения Буратино», а Гран-при вручили подольской студии «Коллаж» за спектакль «Бесы».

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#рошаль
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Комплекс по выпуску проволоки для кабелей в Электроуглях готов почти на 60%
07 апреля 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Производственно-складской корпус возводит на территории города Электроугли Богородского округа один из крупнейших российских производителей силовых кабелей завод «Энергокабель», в настоящее время готовность объекта составляет 57%, завершить строительство планируется в третьем квартале текущего года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
«Сейчас строители монтируют кровлю корпуса и устанавливают внутренние перегородки», — отмечается в сообщении.
Общая площадь четырёхэтажного производственно-складского корпуса составляет около 2,5 тыс. квадратных метров. Здесь будут выпускать алюминиевую и медную проволоку и токопроводящие жилы. Общий объём запланированной продукции в год — свыше 96 километров.

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