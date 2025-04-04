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Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности

Фото: компания «Гридекс-К»

Фото: компания «Гридекс-К»

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Компания «Гридекс-К» вдвое увеличила выпуск изделий из композитных материалов, запустив новую автоматизированную линию. Предприятие является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит армирующие сетки и продукцию из композитных материалов, которая используется в строительной сфере.
«Инвестиции в проект превысили 390 млн рублей. 120 млн из них привлечены по программе «Промышленная ипотека». В результате расширения производства и увеличения ассортимента материалов будут созданы дополнительные рабочие места. В этом году штат увеличат ещё на 30%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Гридекс-К» – инновационное предприятие по производству изделий на основе композитов из базальтового волокна. Они широко применяются в разных отраслях, в первую очередь – в дорожном и гражданском строительстве. Вся продукция проходит тщательную проверку и испытания, в том числе на прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.

Компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж

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Шатурский лицеист выиграл региональный этап олимпиады школьников по физкультуре
04 апреля 2025, 16:27

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Десятиклассник шатурского лицея Артём Щетинин выиграл региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Вместе с другими ребятами он преодолел школьный и окружной этапы, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Подготовка к областному этапу шла с начала учебного года. Она предусматривали тренировки по гимнастике, спортивным играм, кроссу, а также теоретическую часть.
«За сутки до соревнований мы узнали, что отменили гимнастику, на которую делали основной упор. Вместо неё основной частью программы стали игры. Вместо километра мы бежали кросс на 2000 м», – рассказал Артём.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В итоге всего нескольких очков молодому человеку не хватило для выхода на российский этап. Однако он не отчаивается и готовится сделать следующую попытку в следующем учебном году.

Лицеист уже 10 лет занимается различными видами спорта.

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В Подмосковье проверили качество фруктов, овощей, ягод и мёда
В Подмосковье исследовали более 89 тыс. ягод и плодоовощной продукции с начала года
04 апреля 2025, 16:08

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Качество овощей, фруктов и ягод, реализуемых на ярмарках и рынках Подмосковья, контролируют ветеринарно-санитарные специалисты областной госветслужбы, подведомственной Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В первом квартале текущего года в лабораториях было проведено свыше 89,2 тысячи исследований, охвативших 76,7 тысячи проб этой категории товаров. Продукцию проверяли по органолептическим показателям, а также с применением методов нитратометрии и люминоскопии. Всего было исследовано 45,3 тысячи проб овощей и 28,8 тысяч — фруктов. Также проведены проверки 2,5 тысяч проб ягод, включая клубнику, голубику и другие виды.

Кроме того, за три месяца специалисты проанализировали 348 проб меда различных сортов, проведя по ним 1,3 тысячи исследований.

В Минсельхозпроде напомнили: приобретать овощи, фрукты, ягоды и мед следует только в официальных местах торговли. Покупки на стихийных рынках или у несанкционированных продавцов могут нести угрозу здоровью. Продавец обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение, свежесть и безопасность продукции. Отказ предъявить такие бумаги — серьезный повод отказаться от покупки.

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Биатлонистка Халили из Подмосковья завоевала медаль Кубка Содружества
04 апреля 2025, 15:57

Анастасия Халили (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменка из Московской области Анастасия Халили завоевала серебряную медаль на финальном этапе Кубка Содружества по биатлону, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Анастасия Халили поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогу спринтерской гонке среди женщин. Дистанцию в 7,5 км с тремя штрафными ругами на трёх огневых рубежах она преодолела за 25 минут 0,3 секунды. Победу в гонке одержала представительница Республики Беларусь Динара Смольская, опередив Халили на 15 секунд. А третье место заняла ещё одна белорусская биатлонистка Анна Сола», — говорится в сообщении.
Всего в спринтерской гонке приняли участие 24 спортсменки.

Финальный этап Кубка Содружества по биатлону проводится в Мурманске с 4 по 6 апреля.

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#подмосковье
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Посевная кампания в Подмосковье начнется 15 апреля
04 апреля 2025, 15:49

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Весна — пора для сельхозпроизводителей: идёт активная подготовка к посевной. В Подмосковье завершаются проверки готовности сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам, завершается закупка минеральных удобрений, средств защиты растений и семян — преимущественно российского производства, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Если погодные условия сохранятся благоприятными, посевная кампания в регионе стартует с 15 апреля. По прогнозам, в этом году посевные площади увеличатся на 7% по сравнению с прошлым годом и достигнут 566,3 тысячи гектаров. Из них 102 тысячи гектаров (18%) — озимые культуры, засеянные осенью 2024 года, 216 тысяч гектаров (38%) — многолетние травы прошлых лет, а 248,3 тысячи гектаров (44%) займут яровые культуры.

«Работаем над реализацией национальной цели "Устойчивая и динамичная экономика" — в этом году планируем нарастить производство, в том числе продукции растениеводства», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В Минсельхозпроде Московской области отметили, что в этом году планируют нарастить валовый сбор: зерновых и зернобобовых — на 39 тысяч тонн, овощей — на 10 тысяч тонн, картофеля — на 1 тысячу тонн. По итогам 2024 года аграрии региона собрали 491 тысячу тонн зерновых и зернобобовых, 359 тысяч тонн картофеля и 240 тысяч тонн овощей.

Для сельхозпроизводителей доступны меры государственной поддержки, подробности — в цифровом сервисе. Всего в этом году на растениеводство направлено 2,4 миллиарда рублей из федерального и регионального бюджетов.

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#московская область
#подмосковье
#производство
#посевная
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Житель Подольска украл из храма пожертвования на 300 тысяч рублей
04 апреля 2025, 15:26

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Полицейские задержали 50-летнего жителя Подольска по подозрению в краже пожертвований из храма Николая Чудотворца в селе Подъячево Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Установлено, что злоумышленник, находясь в храме села Подъячево, подошёл к иконе Николая Чудотворца, открыл киот, незаметно забрал оттуда пожертвованные прихожанами ювелирные украшения и скрылся. Общая стоимость похищенного составила около 300 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Полицейские вычислили злоумышленника и задержали его. В ходе обыска у мужчины была обнаружена часть похищенных украшений. Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и оставили под стражей до суда.

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