Подмосковный завод композитных материалов удвоил производственные мощности

Фото: компания «Гридекс-К»
Компания «Гридекс-К» вдвое увеличила выпуск изделий из композитных материалов, запустив новую автоматизированную линию. Предприятие является резидентом особой экономической зоны «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания производит армирующие сетки и продукцию из композитных материалов, которая используется в строительной сфере.
Компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж
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«Инвестиции в проект превысили 390 млн рублей. 120 млн из них привлечены по программе «Промышленная ипотека». В результате расширения производства и увеличения ассортимента материалов будут созданы дополнительные рабочие места. В этом году штат увеличат ещё на 30%», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«Гридекс-К» – инновационное предприятие по производству изделий на основе композитов из базальтового волокна. Они широко применяются в разных отраслях, в первую очередь – в дорожном и гражданском строительстве. Вся продукция проходит тщательную проверку и испытания, в том числе на прочность и устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Компания поставляет продукцию не только по всей России, но и экспортирует в страны СНГ и за рубеж
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Лора Луганская