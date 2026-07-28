Фонд микрофинансирования Подмосковья выдал бизнесу льготных займов на 300 млн рублей

28 июля 2026, 17:47

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковные предприниматели в первом полугодии этого года получили 130 льготных займов Московского областного фонда микрофинансирования. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Она назвала возможность получения льготных займов одной из самых востребованных мер поддержки бизнеса в регионе.

«За шесть месяцев 2026 года Московский областной фонд микрофинансирования предоставил бизнесу 130 займов почти на 325 миллионов рублей. В этот период предприниматели чаще всего получали поддержку по программе «Производство», в рамках которой предоставлено 35 займов более чем на 99 миллионов», – отметила Зиновьева.