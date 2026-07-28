В Подмосковье рецидивист попался на краже строительных инструментов
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Несколько строительных инструментов общей стоимостью около 60 тысяч рублей попытался похитить из подмосковного магазина 32-летний ранее судимый местный житель. Его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из супермаркета, расположенного в деревне Атепцево Наро-Фоминского округа.
«Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что мужчина использовал для кражи такси: он попросил водителя подождать его, три раза заходил в торговый зал, выносил оттуда через служебный вход дорогие инструменты и складывал их в багажник», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали при попытке загрузить в машину ещё один неоплаченный товар и передали для разбирательства в отделение полиции. Выяснилось, что ранее мужчину судили за угрозу убийством.