Достижения.рф

На донорской акции в Раменском собрали 30 литров крови

оригинал Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Донорскую акцию, посвящённую 1038-летию крещения Руси, провели в технопарке в «ВЕКПРОМ» в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Участие в акции приняли сотрудники предприятия, представители прокуратуры, МЧС и неравнодушные жители Раменского и Жуковского.

«К донации допустили 78 человек. Всего удалось собрать около 30 литров крови», — говорится в сообщении.
Участникам мероприятия вручили подарки: памятные медали и иконы с Георгием Победоносцем и Сергием Радонежским.

Ранее сообщалось, что в приёмном отделении стационара Рузской больницы 5 августа проведут День донора. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0