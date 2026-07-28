На донорской акции в Раменском собрали 30 литров крови
Донорскую акцию, посвящённую 1038-летию крещения Руси, провели в технопарке в «ВЕКПРОМ» в Раменском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в акции приняли сотрудники предприятия, представители прокуратуры, МЧС и неравнодушные жители Раменского и Жуковского.
«К донации допустили 78 человек. Всего удалось собрать около 30 литров крови», — говорится в сообщении.Участникам мероприятия вручили подарки: памятные медали и иконы с Георгием Победоносцем и Сергием Радонежским.
Ранее сообщалось, что в приёмном отделении стационара Рузской больницы 5 августа проведут День донора. К участию приглашаются все желающие в возрасте от 18 лет и без медицинских противопоказаний.