Фонд поддержки ВЭД пригласил подмосковных экспортёров на вебинар о рынке Аргентины
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области планирует провести 17 февраля вебинар с торговыми представителями России в Аргентине. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Онлайн-мероприятие начнётся в 16 часов. Принять участие в нём могут компании малого и среднего предпринимательства Московской области. Вебинар бесплатный, однако необходима регистрация по ссылке.
Спикерами выступят торгпред России в Аргентине Виталий Кондратенко и начальник экономического отдела Торгового представительства в Аргентинской Республике Константин Пермикин.
Предприниматели узнают об особенностях местного рынка и его перспективах, получат советы по проверке благонадёжности контрагентов, изучат алгоритм процедуры импорта продукции из России в Аргентину.
Читайте также: