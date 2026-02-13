Подмосковная компания вдвое увеличила реализацию спортивного уличного оборудования

13 февраля 2026, 17:43

оригинал Фото: компания «КЕНГУРУ.ПРО»

Компания «КЕНГУРУ.ПРО» в 2025 году удвоила число реализованных детских и спортивных комплексов по сравнению с показателем предыдущего года. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Прошлой осенью компания расширила производство, расположенное в индустриальном парке «Есипово», построив второй завод площадью 2500 квадратных метров.

«Инвестиции составили 250 млн рублей. Компания реализовала в прошлом году более 6000 комплексов, что в два раза больше по сравнению с 2024-м. Уличное спортивное оборудование подмосковного производителя представлено более чем в 50 регионах страны, а также в Белоруссии, Узбекистане и Абхазии», – рассказала Зиновьева.