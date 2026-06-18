Фонд развития промышленности профинансировал 194 подмосковных проекта
Предприятия Московской области получили из федерального Фонда развития промышленности 194 льготных займа. Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Общая сумма займов составила 75 миллиардов рублей.
«Московская область давно занимает первое место среди регионов по привлечению поддержки со стороны федерального ФРП. Промышленные предприятия Подмосковья активно используют заёмные средства для расширения действующих производств, их переоснащение, запуск новых видов продукции, создание новых производственных объектов. Суммарный объём инвестиций в проекты, получившие льготное финансирование по линии федерального ФРП, составил около 120 миллиардов рублей», – отметила Зиновьева.Как напомнили в подмосковном Мининвесте, Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заёмному финансированию.
На региональном уровне предприятия поддерживает Фонд развития промышленности Московской области. Подробная информация о программах ФРП МО доступна на сайте.