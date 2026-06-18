Инвестиции резидентов ОЭЗ «Дубна» в этом году превысили 130 млрд рублей

18 июня 2026, 17:39

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Объём инвестиций резидентов особой экономической зоны «Дубна» в реализуемые проекты на конец первого квартала этого года достиг 132 миллиардов рублей. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





«ОЭЗ «Дубна» – один из лидеров по числу резидентов среди российских особых экономических зон. Сегодня это около 150 компаний.



В этом году была запущена четвёртая очередь левобережной площадки ОЭЗ. Туда уже въехали новые предприятия. Действующий для резидентов льготный налоговый режим позволяет им запускать и развивать производства. Как напомнили в подмосковном Мининвесте, льготы резидентов ОЭЗ позволяют сэкономить до 30% от первоначальных инвестиций. При этом самые существенные льготы резидент получает на старте работы, когда затраты более значительны.

«Это позволяет компаниям высвобождать дополнительные средства не только для развития предприятий, модернизации оборудования и расширения производственных мощностей, но и на другие цели – НИОКР, развитие экспорта, создание благоприятных условия для работы сотрудников», – подчеркнула зампред.