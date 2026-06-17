Компании Подмосковья за пять лет получили более 59 миллиардов рублей поддержки

17 июня 2026, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающим в Московской области компаниям за 2021-2025 годы одобрили 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности и ФРП Подмосковья. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Сумма льготных займов составляет 59,3 млрд рублей. Сегодня займы подмосковного и федерального фондов – один из главных инструментов поддержки предприятий региона.

«Финансирование этих фондов позволило запустить проекты с совокупным объёмом инвестиций более 100 млрд рублей. Льготные займы предоставлялись под такие цели, как создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, покупка и монтаж технологического оборудования», – пояснила Зиновьева.