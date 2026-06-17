Компании Подмосковья за пять лет получили более 59 миллиардов рублей поддержки
Работающим в Московской области компаниям за 2021-2025 годы одобрили 174 льготных займа от федерального Фонда развития промышленности и ФРП Подмосковья. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Сумма льготных займов составляет 59,3 млрд рублей. Сегодня займы подмосковного и федерального фондов – один из главных инструментов поддержки предприятий региона.
«Финансирование этих фондов позволило запустить проекты с совокупным объёмом инвестиций более 100 млрд рублей. Льготные займы предоставлялись под такие цели, как создание новых и модернизация действующих производств, выпуск новой продукции, покупка и монтаж технологического оборудования», – пояснила Зиновьева.Фонд развития промышленности Московской области предоставляет предприятиям льготные займы на сумму от 10 до 150 миллионов рублей сроком до семи лет по ставке от 1% до 5% годовых. Ставка фиксируется на весь срок займа и не зависит от изменения ключевой ставки Центробанка.
Получить поддержку фонда могут разные предприятия. Узнать условия программ и перечень необходимых документов для подачи заявки можно на сайте.