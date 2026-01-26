Фонд развития промышленности России выдал 945 млн рублей на фармкомплекс в Дубне

26 января 2026, 18:48

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фонд развития промышленности России выдал компании «Алсигма» льготный заём на создание фармацевтического производства. Проект будет реализован в Особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Компания запустит научно-производственный комплекс по разработке и выпуску востребованных в России импортозамещающих лекарств, в том числе дженериков и противоопухолевых гормональных препаратов.

«Инвестиции в реализацию масштабного проекта «Алсигмы» оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. Из них 945 миллионов компания получила в виде льготного займа в федеральном ФРП. На предприятии планируют создать 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.