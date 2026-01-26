Фонд развития промышленности России выдал 945 млн рублей на фармкомплекс в Дубне
Фонд развития промышленности России выдал компании «Алсигма» льготный заём на создание фармацевтического производства. Проект будет реализован в Особой экономической зоне «Дубна», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания запустит научно-производственный комплекс по разработке и выпуску востребованных в России импортозамещающих лекарств, в том числе дженериков и противоопухолевых гормональных препаратов.
«Инвестиции в реализацию масштабного проекта «Алсигмы» оцениваются в 1,5 миллиарда рублей. Из них 945 миллионов компания получила в виде льготного займа в федеральном ФРП. На предприятии планируют создать 60 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Первая очередь строительства – производственный корпус площадью около 5300 квадратных метров – запустят во втором квартале будущего года. Общая площадь нового лабораторно-производственного комплекса «Алсигма» на территории ОЭЗ составит 7400 «квадратов». После завершения проекта в 2029 году и выхода на полную мощность завод ежегодно будет выпускать 140 млн таблеток, капсул и стерильных форм.
Компания «Алсигма» входит в составе АО «Алтегра».