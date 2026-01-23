Серпуховский завод за год отправил в ДНР 145 лифтов
Серпуховский лифтостроительный завод за прошедший год поставил в Донецкую Народную Республику 145 лифтов. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания сотрудничает с застройщиками ДНР уже несколько лет. В 2024 году СЛЗ отгрузил 14 лифтов для жилых домов Енакиева и Мариуполя, а в 2025-м поставил в республику 145 лифтов. Кабины также устанавливают в детсадах, школах и больницах.
«Взаимодействие с новыми территориями – стратегическое направление Серпуховского лифтостроительного завода. Важно, чтобы в домах жителей этих регионов были безопасные и качественные лифты. Мы планомерно продолжаем работу с предприятиями ДНР», – сказал заместитель гендиректора по развитию завода Дмитрий Захаров.Как напомнили в министерстве, СЛЗ входит в ГК «Садовое кольцо».