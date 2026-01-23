Подмосковный учёный Сергей Доля создал безопасный нейтронный генератор

23 января 2026, 17:52

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ в Дубне Сергей Доля разработал новый метод получения нейтронов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.