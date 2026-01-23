Достижения.рф

Подмосковный учёный Сергей Доля создал безопасный нейтронный генератор

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ в Дубне Сергей Доля разработал новый метод получения нейтронов. Об этом рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.



Уникальный нейтронный генератор импульсного действия в выключенном состоянии не излучает радиацию. Это делает его безопасным для использования в медицине, экологии, археологии и промышленности. Вместо традиционного радиоактивного трития Доля предложил использовать дейтерий в составе дейтерид литий-6. Это изобретение откроет новые возможности для науки и технологий.

Как пояснили в министерстве, нейтроны необходимы для разработки новых лекарств в медицине; исследования древних артефактов в археологии; анализа загрязнённости в экологии; поиска микротрещин в промышленности, а также изучения новых материалов в науке.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0