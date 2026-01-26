Подмосковные штабы по защите бизнеса помогли сэкономить более 9 млрд рублей

26 января 2026, 16:18

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Экономический эффект работы Штаба по защите бизнеса по вопросам технологического присоединения превысил девять миллиардов рублей. Такую оценку дали в пресс-службе Мининвеста Подмосковья, при котором был создан штаб.





Работа ведётся по двум направлениям. Вопросы, связанные с электросетями, решает Штаб по техприсоединению с ПАО «Россети МР», с газом – Штаб по техприсоединению с АО «Мособлгаз».

«В прошлом году рассмотрели 33 обращения по вопросам технологического присоединения. 24 касались подключения к электросетям, остальные – к газовым сетям. По оценкам предпринимателей, экономический эффект решения этих вопросов составил 6,6 млрд и 2,8 млрд рублей соответственно. Размер сохранённых инвестиций бизнес суммарно оценивает в 33 миллиарда рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.