На мосту через канал имени Москвы установили систему по борьбе с гололедицей
Установку автоматизированной системы по борьбе с гололедицей завершили на мосту через канал имени Москвы в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
Система включает в себя датчики температуры воздуха и дорожного покрытия, метеостанцию и распылители.
«Датчики в режиме реального времени передают всю информацию на центральный пункт управления. При этом распылители противогололёдного реагента включаются не с центрального пульта, а автоматически — на основании данных, собранных метеостанцией», — говорится в сообщении.С помощью распылителей реагент равномерно распределяется по поверхности моста, защищая проезжую часть от образования наледи.
Сейчас система обслуживает левую сторону моста — по направлению в область. Правую сторону моста планируется оборудовать такой же автоматикой в 2026 году.