На мосту через канал имени Москвы установили систему по борьбе с гололедицей

09 декабря 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Установку автоматизированной системы по борьбе с гололедицей завершили на мосту через канал имени Москвы в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».





Система включает в себя датчики температуры воздуха и дорожного покрытия, метеостанцию и распылители.





«Датчики в режиме реального времени передают всю информацию на центральный пункт управления. При этом распылители противогололёдного реагента включаются не с центрального пульта, а автоматически — на основании данных, собранных метеостанцией», — говорится в сообщении.