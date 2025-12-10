В Пушкино ЖК «Публицист» стал самым продаваемым проектом ноября

10 декабря 2025, 09:24

Фото: пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

Жилой квартал «Публицист» в Пушкино возглавил ноябрьский рейтинг продаж новостроек Подмосковья. По данным независимого сервиса «Пульс Продаж Новостроек», за месяц в проекте продали 203 квартиры. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.





Девелопер DOGMA по итогам ноября занял четвёртое место среди застройщиков региона и вошёл в топ-5. Интерес к комплексу продолжает расти: в сравнении с октябрём продажи выросли на 21%.





«Первое место в рейтинге продаж — это закономерный результат комплексного подхода компании DOGMA. Покупатели видят и ценят не только выгодные финансовые условия, но и реальные преимущества проекта: отличную транспортную доступность, будущую инфраструктуру и зеленое окружение. Именно такое сочетание факторов делает «Публицист» одним из самых привлекательных предложений на рынке», — отметил директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.