В Пушкино ЖК «Публицист» стал самым продаваемым проектом ноября
Жилой квартал «Публицист» в Пушкино возглавил ноябрьский рейтинг продаж новостроек Подмосковья. По данным независимого сервиса «Пульс Продаж Новостроек», за месяц в проекте продали 203 квартиры. Об этом сообщили в Администрации городского округа Пушкинский.
Девелопер DOGMA по итогам ноября занял четвёртое место среди застройщиков региона и вошёл в топ-5. Интерес к комплексу продолжает расти: в сравнении с октябрём продажи выросли на 21%.
«Первое место в рейтинге продаж — это закономерный результат комплексного подхода компании DOGMA. Покупатели видят и ценят не только выгодные финансовые условия, но и реальные преимущества проекта: отличную транспортную доступность, будущую инфраструктуру и зеленое окружение. Именно такое сочетание факторов делает «Публицист» одним из самых привлекательных предложений на рынке», — отметил директор по продажам ЦФО DOGMA Ильдар Газиев.
В ноябре чаще всего покупатели выбирали однокомнатные квартиры — их продали 78. На втором месте — двухкомнатные, их приобрели 73 семьи.
«Публицист» строят в сформировавшемся районе рядом с большим лесным массивом. Проект включает четыре этапа строительства. Девелопер возведёт 18 жилых домов, физкультурно-оздоровительный комплекс, две школы, пять детских садов и поликлинику.
В планах также благоустроить 20 гектаров лесопарковой зоны, обновить дорожную сеть, построить новые остановки и запустить два муниципальных маршрута до станции «Пушкино».