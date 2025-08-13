Формирование трёхлетнего плана капремонта домов в Подмосковье завершат к осени
Видео: пресс-служба МинЖКХ МО
Работа по формированию плана капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2026 по 2028 годы проводится в Московской области. Завершить составление плана планируется до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
Свои пожелания по программе ремонта присылают в министерство власти муниципалитетов.
«Сейчас совместно с администрациями проверяем дома, которые планируется включить в краткосрочный план ремонта на 2026 год и, конечно, активно включаем новые адреса. Задача муниципалитетов — подсветить наиболее нуждающиеся в обновлении многоквартирные дома», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.Он добавил, что 22 муниципалитета уже прислали заявки. Приём продлится до конца августа.
Кирилл Григорьев также отметил, что в Московской области реализуется самая масштабная программа капремонта среди всех российских регионов, и напомнил, что в текущем году в Подмосковье отремонтировали уже более 1,3 тыс. домов.