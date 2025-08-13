Формирование трёхлетнего плана капремонта домов в Подмосковье завершат к осени

13 августа 2025, 13:12

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Работа по формированию плана капитального ремонта многоквартирных домов на период с 2026 по 2028 годы проводится в Московской области. Завершить составление плана планируется до 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.





Свои пожелания по программе ремонта присылают в министерство власти муниципалитетов.





«Сейчас совместно с администрациями проверяем дома, которые планируется включить в краткосрочный план ремонта на 2026 год и, конечно, активно включаем новые адреса. Задача муниципалитетов — подсветить наиболее нуждающиеся в обновлении многоквартирные дома», — сказал глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.