На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались около 190 тыс. юрлиц и ИП
Почти 190 тысяч представителей бизнеса зарегистрировались на госпортале Московской области. Там им доступно свыше 200 онлайн-услуг и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
Портал позволяет предпринимателям получать необходимые государственные услуги быстро и в удобном формате.
«На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировано почти 190 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только с начала года регистрацию прошли более восьми тысяч представителей бизнеса. Портал является важным инструментом для упрощения взаимодействия различных госструктур с бизнесом», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Самой востребованной бизнес-услугой на областном портале стало оформление разрешения для такси: с начала года этой услугой воспользовались 33 тысячи раз. Второе место заняло заявление на выдачу технических условий (23,2 тыс. обращений). А замыкает топ-3 согласование на размещение рекламных конструкций (17 тысяч обращений с начала года).