На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировались около 190 тыс. юрлиц и ИП

13 августа 2025, 12:52

оригинал Фото: istockphoto.com/BartekSzewczyk

Почти 190 тысяч представителей бизнеса зарегистрировались на госпортале Московской области. Там им доступно свыше 200 онлайн-услуг и сервисов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Портал позволяет предпринимателям получать необходимые государственные услуги быстро и в удобном формате.





«На портале госуслуг Подмосковья зарегистрировано почти 190 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Только с начала года регистрацию прошли более восьми тысяч представителей бизнеса. Портал является важным инструментом для упрощения взаимодействия различных госструктур с бизнесом», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.