В Подмосковье отремонтировали 74 муниципальные дороги
Видео: пресс-служба МТДИ МО
Капитальный ремонт 74 муниципальных дорог завершили в Московской области. Общая протяжённость обновлённого полотна превысила 38 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
На 100% план по капремонту выполнили в округах Пушкинский, Электросталь, Реутово и Бронницы. Там обновили пять муниципальных дорог.
«Сейчас продолжается ремонт 49 участков дорог длиной свыше 34 километров. На части этих дорог изменят тип покрытия: вместо грунта там уложат асфальт, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей региона», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.В настоящее время капитальный ремонт муниципальных дорог продолжается в 20 округах. Всего в этом сезоне обновить должны около 190 участков дорог общей протяжённостью более 150 километров.