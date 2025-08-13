В Подмосковье отремонтировали 74 муниципальные дороги

13 августа 2025, 11:58

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Капитальный ремонт 74 муниципальных дорог завершили в Московской области. Общая протяжённость обновлённого полотна превысила 38 километров. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





На 100% план по капремонту выполнили в округах Пушкинский, Электросталь, Реутово и Бронницы. Там обновили пять муниципальных дорог.





«Сейчас продолжается ремонт 49 участков дорог длиной свыше 34 километров. На части этих дорог изменят тип покрытия: вместо грунта там уложат асфальт, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей региона», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.