В Наро-Фоминске построят детский сад на 170 мест
Детский сад, рассчитанный на 170 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» на территории Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Общая площадь здания составит около двух с половиной тысяч квадратных метров. Там предусмотрены семь групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога и методиста, пищеблок и прачечная.
«Проект предусматривает безбарьерную среду, удобную для маломобильных людей и родителей с колясками», — говорится в сообщении.На прилегающей территории у каждой группы будет своя игровая площадка и общее пространство для занятий спортом на свежем воздухе.