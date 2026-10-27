В Наро-Фоминске построят детский сад на 170 мест

27 октября 2026, 09:21

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Детский сад, рассчитанный на 170 воспитанников, построят в составе жилого комплекса «Мартемьяново Клаб» на территории Наро-Фоминского округа. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Общая площадь здания составит около двух с половиной тысяч квадратных метров. Там предусмотрены семь групповых помещений со своими игровыми, спальнями, буфетными, раздевалками и санузлами, физкультурный и музыкальный залы, кабинеты логопеда, психолога и методиста, пищеблок и прачечная.





«Проект предусматривает безбарьерную среду, удобную для маломобильных людей и родителей с колясками», — говорится в сообщении.