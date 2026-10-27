В Красногорске стартовала Неделя спорта и кино
Неделю спорта и кино открыли в Красногорске в рамках XXIV Международного фестиваля спортивного кино. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры «Подмосковье».
«Участников церемонии открытия поприветствовали президент фестиваля спортивного кино, знаменитая спортсменка, депутат Госдумы Ирина Роднина и замглавы округа Красногорск Даниил Зеленев», — говорится в сообщении.На сцене выступили воспитанники школы современного танца «Про-Движение» и детской хоровой школы «Алые паруса», артисты Красногорского хореографического училища и юные спортсмены центра «Зоркий-Спидвей-Красногорск». А первым фильмом Недели спорта и кино стала лента «Золотой дубль», посвящённая футболисту и тренеру Никите Симоняну.