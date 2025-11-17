В честь 35-летия раменской газеты «Грань» устроили творческим вечер

17 ноября 2025, 17:38

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Творческий вечер, посвященный юбилею газеты «Грань», провели в ДК им. Воровского в Раменском в воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Первый номер «Грани» вышел в 1990 году. С того времени и по сей день бессменным редактором издания остаётся журналист Иван Ступников.





«Праздничный вечер начался с выступления укулеле-оркестра «Ладушки» в фойе ДК. Затем коллектив и главного редактора газеты поздравили председатель окружного Совета депутатов Юрий Ермаков, зампредседателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева и другие», — говорится в сообщении.