В честь 35-летия раменской газеты «Грань» устроили творческим вечер
Творческий вечер, посвященный юбилею газеты «Грань», провели в ДК им. Воровского в Раменском в воскресенье, 16 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Первый номер «Грани» вышел в 1990 году. С того времени и по сей день бессменным редактором издания остаётся журналист Иван Ступников.
«Праздничный вечер начался с выступления укулеле-оркестра «Ладушки» в фойе ДК. Затем коллектив и главного редактора газеты поздравили председатель окружного Совета депутатов Юрий Ермаков, зампредседателя Мособлдумы Игорь Чистюхин, председатель Совета ветеранов Надежда Желтухина, председатель Союза журналистов Подмосковья Наталья Чернышева и другие», — говорится в сообщении.Многих сотрудников «Грани» отметили благодарственными письмами и грамотами. А творческие коллективы Раменского подарили любимой газете и всем гостям праздника музыкальные подарки.