В Москве обсудят партнерство «Здорового Отечества» и Школьной лиги Подмосковья

17 ноября 2025, 13:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

Сотрудничество движения «Здоровое Отечество» и Школьной лиги Московской области обсудят на XI международной конференции по спортивному менеджменту и праву Высшей школы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.





На сессии движения «Здоровое Отечество» «Ценности спорта и спортивная этика: роль в укреплении здоровья и благополучия современной молодежи» выступят известные спортсмены и амбассадоры проекта. Среди них:

двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера и вице‑председатель движения Олег Саитов ;

; чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали ;

; мастер спорта международного класса по тайскому боксу Галина Дегтярёва ;

; чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко.

​Фото: пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области

