В Москве обсудят партнерство «Здорового Отечества» и Школьной лиги Подмосковья
Сотрудничество движения «Здоровое Отечество» и Школьной лиги Московской области обсудят на XI международной конференции по спортивному менеджменту и праву Высшей школы экономики. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
На сессии движения «Здоровое Отечество» «Ценности спорта и спортивная этика: роль в укреплении здоровья и благополучия современной молодежи» выступят известные спортсмены и амбассадоры проекта. Среди них:
- двукратный олимпийский чемпион по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера и вице‑председатель движения Олег Саитов;
- чемпион мира по боксу среди военнослужащих Дмитрий Двали;
- мастер спорта международного класса по тайскому боксу Галина Дегтярёва;
- чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко.
XI международную конференцию «Сохранение целостности международной спортивной системы: новые вызовы для спортивного менеджмента» приурочили к пятилетию Института спортивного менеджмента и права ВШЭ. В течение двух дней участники обсудят стратегии укрепления этических и правовых основ глобального спорта. В программе — панельные сессии, круглые столы и дискуссии с участием более 50 экспертов. Мероприятие пройдет в гибридном формате: очно и онлайн.
Организаторы конференции — Институт спортивного менеджмента и права ВШЭ, Российское антидопинговое агентство «РУСАДА», Общероссийская общественная организация физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия» и АО «ФК «Спартак-Москва».
Место проведения: г. Москва, Покровский бульвар, 11, стр. 10, НИУ ВШЭ.
18–19 ноября 2025 года.
Проект Школьная лига Московской области стартовал в октябре 2024 года. В первом сезоне участие приняли более 10 000 юных спортсменов — учащиеся 201 школы из 13 муниципалитетов Подмосковья. Спортивные мероприятия проходят в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разработали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва, чтобы привлечь детей к регулярным занятиям спортом.