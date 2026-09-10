В Подмосковье за пять лет построили и отремонтировали 27 детских медучреждений
27 медицинских учреждений для маленьких пациентов построили и отремонтировали в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.
Всего в Подмосковье в настоящее время проживают 1,76 млн детей и запрос на качественное медицинское обслуживание очень высок.
«За пять лет в регионе лет построили 16 детских поликлиник и поликлиник смешанного типа, провели капитальный ремонт 11 объектов — от родильных домов до реанимационных отделений. Организована маршрутизация между поликлиниками и больницами: дети могут получать квалифицированную помощь по конкретному профилю», — рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.Например, в Электростали открылась после ремонта детская поликлиника №2. Здесь не только обновили фасад, кровлю и инженерные коммуникации, но провели перепланировку, благодаря чему и пациентам, и их родителям, и медикам стало гораздо удобнее.
«Когда врачам комфортно работать, а детям не так страшно лечиться, эффективность лечения увеличивается в разы. Мы ушли от устаревших планировок, создали современные кабинеты, зону ожидания. У нас появилась комната для массажа, отдельный прививочный кабинет и запись через инфомат. Это огромный шаг для всей системы здравоохранения округа», — сказала заведующая поликлиникой Татьяна Токарева.А в Звёздном городке заканчивают строительство модульной детской поликлиники на 900 посещений в смену. После её открытия родителям больше не придётся возить детей к врачам в Москву.