В Подмосковье за пять лет построили и отремонтировали 27 детских медучреждений

10 сентября 2026, 13:16

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

27 медицинских учреждений для маленьких пациентов построили и отремонтировали в Московской области за последние пять лет по Народной программе «Единой России». Об этом сообщает пресс-служба партии.





Всего в Подмосковье в настоящее время проживают 1,76 млн детей и запрос на качественное медицинское обслуживание очень высок.





«За пять лет в регионе лет построили 16 детских поликлиник и поликлиник смешанного типа, провели капитальный ремонт 11 объектов — от родильных домов до реанимационных отделений. Организована маршрутизация между поликлиниками и больницами: дети могут получать квалифицированную помощь по конкретному профилю», — рассказала член фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Линара Самединова.

«Когда врачам комфортно работать, а детям не так страшно лечиться, эффективность лечения увеличивается в разы. Мы ушли от устаревших планировок, создали современные кабинеты, зону ожидания. У нас появилась комната для массажа, отдельный прививочный кабинет и запись через инфомат. Это огромный шаг для всей системы здравоохранения округа», — сказала заведующая поликлиникой Татьяна Токарева.