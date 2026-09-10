Космонавт Серова встретилась с учениками космического класса в Домодедове

10 сентября 2026, 12:41

оригинал Елена Серова (фото: пресс-служба партии «Единая Россия»)

Лётчик-космонавт, Герой России Елена Серова встретилась с учениками космического класса, открытого на базе образовательного комплекса «Орбита» в Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».





Профобразование в Московской области развивают в рамках реализации Народной программы партии. Это направление работы включает создание специализированных классов и «Точек роста» — центров естественно-научной и технологической направленности. В настоящее время их в регионе насчитывается уже более 500. Открыты также пять детских технопарков и пять ИТ-кубов.



Домодедовский космический класс появился три года назад. Сейчас в нём учатся 28 школьников, в том числе шесть девочек. Ребята изучают космические технологии и создают роботов. Елена Серова рассказала ученикам, что космос требует больших знаний и отличной физической формы.





«Очень важно, что в современных школах появляются космические классы. Такие программы помогают превратить интерес к космосу из мечты в осознанный выбор пути. Эти молодые кадры в будущем возглавят нашу космическую отрасль», — сказала после встречи Серова.