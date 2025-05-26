Форвард БК «Химки» Попов провёл мастер-класс для участников Школьной лиги

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Нападающий баскетбольного клуба «Химки» Кирилл Попов провёл в Королёве мастер-класс для участников Школьной лиги. Об этом рассказали в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Бронзовый призёр Суперлиги 2024 и 2025 годов, лучший центровой Суперлиги 2025 является амбассадором Единой школьной лиги Московской области. Он рассказал юным спортсменам о правильной технике разминки перед матчами, показал разные техника владения мячом, провёл состязания один на один со всеми участниками тренировки. В завершение были разыграны призы из собственной коллекции одежды Кирилла Попова и подарки от Школьной лиги», – рассказали в министерстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Школьная лига Московской области стартовала в октябре прошлого года. В рамках проекта проходят соревнования по четырём видам спорта - шахматам, волейболу, баскетболу 3х3 и футзалу. На муниципальном этапе в проекте участвовали более 10 тыс. юных спортсменов. А всего в первом сезоне лиги были задействованы представители более 201 учебных заведений из 13 муниципалитетов.
Ожидается, что участниками проекта в сезоне 2025/2026 станут свыше 50 тыс. школьников из всех муниципалитетов.
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Лора Луганская