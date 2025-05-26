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На старт полумарафона «ЗаБег.РФ» в Московской области вышли более 1 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Масштабные беговые соревнования «ЗаБег.РФ» собрали свыше 1 тыс. жителей Подмосковья. Центральной площадкой всероссийского полумарафона с синхронным стартом в регионе стал Раменский муниципальный округ, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Любители бега в возрасте от шести лет преодолели дистанции в 1, 5, 10 и 21.1 км. по живописным маршрутам по главным достопримечательностям города. Это Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, каменный Собор Святой Живоначальной Троицы ХIХ века, усадьба Раменское. Стартово-финишный городок развернули на Площади Победы у Вечного огня. Для спортсменов и зрителей оборудовали фан-зону, подготовили интерактивную развлекательную программу», – рассказали в ведомстве.
В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся в девятый раз и объединил всю страну. Во всех регионах ровно в 9 утра по московскому времени на старт одновременно вышли более 150 тыс. человек.

Спортивное событие прошло в рамках международного полумарафона OneRun, который суммарно собрал свыше 30 тыс. любителей бега из 25 стран. Для тех, кто не смог выйти на старт, организаторы подготовили онлайн-формат забега.

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В Старой Купавне ввели в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
26 мая 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Новостройка на улице Кирова в городе Старая Купавна Богородского округа получила разрешение на ввод в эксплуатацию, квартиры там получат 165 переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В новый дом переедут 165 человек из 54 аварийных помещений, общая площадь которых составляет более 2 тысяч квадратных метров. Ключи от новых квартир переселенцы получат в ближайшее время», — отмечается в сообщении.
Все квартиры в новостройке сданы с отделкой, там установлены электроплиты, сантехника, проведён интернет. На первом этаже есть помещение для консьержа. Подъезд оборудован подъёмником для маломобильных людей.

Дом построен в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».

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Для выпускников всех шатурских школ прозвучал последний звонок
26 мая 2025, 12:05

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Праздник «Последний звонок» провели для выпускников всех школ муниципального округа Шатура в субботу, 24 мая, сообщает пресс-служба окружной администрации.
На празднике пели песни, разыгрывали сценки, танцевали, а взрослые говорили ребятам слова поддержки.

«Желаю, чтобы ваши мечты и задумки осуществились. Получив образование в вузах, возвращайтесь в Шатуру и работайте во благо наших жителей и ради процветания округа», — сказал выпускникам школы №2 замглавы Шатуры Вячеслав Федотов.
А директор шатурской школы №1 Татьяна Кузнецова пожелала одиннадцатиклассникам удачи на экзаменах.

«Желаю высоких результатов, которые позволят поступить в те вузы, которые вы выбрали, ведь это половина успеха всей вашей жизни!» — подчеркнула Татьяна Кузнецова.
Ребята благодарили своих учителей, смотрели видеопрезентации о школьной жизни, а завершил праздник последний звонок.

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

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Врачи Подмосковья провели более 15 тыс. онлайн-консультаций с коллегами
26 мая 2025, 11:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 15 тысяч телемедицинских консультаций с коллегами провели врачи Московской области с начала 2025 года. Информацию об этом пресс-служба регионального министерства здравоохранения разместила в соцсетях ведомства.
«Если у врача возникают вопросы при постановке диагноза или назначении лечения, он может проконсультироваться в онлайн-режиме с коллегами из областных больниц или ведущих медицинских организаций региона — Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля или МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Всего с начала текущего года подмосковные врачи воспользовались такой возможностью свыше 15 тысяч раз», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.
В министерстве также напомнили, что жители региона могут получить телемедицинскую консультацию по результатам диспансеризации или для продления льготного рецепта.

Пресс-служба Минздрава Московской области публикуют информацию о здравоохранении в регионе на своей странице в соцсети «ВКонтакте», а также в Telegram-канале «Разборчивым почерком».

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День рождения отмечает реформатор строительной отрасли Подмосковья Адиль Касумов
26 мая 2025, 11:59

Фото: сайт ekogradmoscow.ru

26 мая отмечает день рождения реформатор строительной отрасли Московской области Адиль Халилович Касумов. Он родился в 1937 году в городе Кировобаде Азербайджанской ССР. В 1960-м окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана по специальности «инженер-механик».
Более 50 лет Касумов проработал в системе строительного комплекса Московской области, в том числе свыше 30 лет – на руководящих должностях. Прошёл путь от рядового инженера до начальника крупнейшего строительного комплекса региона, объединившего все строительные организации Подмосковья.

В 1993 года стал президентом Открытого акционерного общества «Мособлинжстрой», с 2009-го одновременно – председателем Совета директоров СРО «Союзинжстрой».

Касумов одним из первых применил метод комплектноблочного строительства инженерных сооружений и организовал производство более 600 мобильных зданий по современным зарубежным технологиям. В рекордные сроки – всего за три месяца – построил современную котельную для базы Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Московской области.

Адиль Халилович награждён орденами Трудового Красного Знамени, Почёта и Дружбы народов, медалями, высшими наградами Подмосковья. Он – дважды лауреат премии Совета министров СССР, Заслуженный строитель РСФСР.

Постановлением губернатора Московской области от 24 мая 2007 Адилю Касумову присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».

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Причиной обоих возникших в Подмосковье за сутки природных пожаров стали поджоги
26 мая 2025, 11:45

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории Подмосковного гослесфонда за 25 мая обнаружили и ликвидировали два природных пожара. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
«Первый очаг возгорания заметили местные жители в Крюковском участковом лесничестве Клинского филиала Мособллеса в 3 км от микрорайона Высокое посёлка городского типа Андреевка городского округа Солнечногорск. Они сразу же сообщили об этом по телефону 112. Пожар менее чем три часа ликвидировали 14 человек и пять единиц техники», – рассказали в ведомстве.
Во втором случае при проведении лесоавиационных работ пилоты увидели очаг возгорания в Виноградовском участковом лесничестве в полутора километрах от села Усадище городского округа Воскресенск. Возгорание ликвидировали четыре человека личного состава лесопожарных формирований и две единицы техники. Работы заняли чуть менее полутора часов.

Причинами пожаров в Комлесхозе назвали действия человека. Подозреваемые в поджогах устанавливаются, материалы направлены в надзорные органы.

В ведомстве напомнили, что за поджог, приведший к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физлиц предусмотрены штрафы до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Возможно также лишение свободы на срок до 10 лет.

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