На старт полумарафона «ЗаБег.РФ» в Московской области вышли более 1 тыс. человек

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Масштабные беговые соревнования «ЗаБег.РФ» собрали свыше 1 тыс. жителей Подмосковья. Центральной площадкой всероссийского полумарафона с синхронным стартом в регионе стал Раменский муниципальный округ, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Любители бега в возрасте от шести лет преодолели дистанции в 1, 5, 10 и 21.1 км. по живописным маршрутам по главным достопримечательностям города. Это Раменский парк культуры и отдыха, озеро Борисоглебское, каменный Собор Святой Живоначальной Троицы ХIХ века, усадьба Раменское. Стартово-финишный городок развернули на Площади Победы у Вечного огня. Для спортсменов и зрителей оборудовали фан-зону, подготовили интерактивную развлекательную программу», – рассказали в ведомстве.В этом году полумарафон «ЗаБег.РФ» состоялся в девятый раз и объединил всю страну. Во всех регионах ровно в 9 утра по московскому времени на старт одновременно вышли более 150 тыс. человек.
Спортивное событие прошло в рамках международного полумарафона OneRun, который суммарно собрал свыше 30 тыс. любителей бега из 25 стран. Для тех, кто не смог выйти на старт, организаторы подготовили онлайн-формат забега.
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Лора Луганская