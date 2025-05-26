На Пестовском водохранилище выявили победителей международной парусной регаты

Фото: пресс-служба Минспорта МО
В акватории Пестовского водохранилища в Подмосковье прошёл заключительный день международной парусной регаты имени Игоря Ченцова. Регату проводили в рамках серии Tenzor Elite Cup 2025, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Второй год подряд соревнования включены в спортивную программу ПМЭФ. В этом году они стали флагманом открытия повестки по водным видам спорта.
Регату выиграла интернациональная команда «ФИШЕ». В её состав вошли три россиянина и спортсмен из Германии – Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук и Дастин Бальдевайн.
Борьба в серии Tenzor Elite Cup продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Московской области. Победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.
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Регату выиграла интернациональная команда «ФИШЕ». В её состав вошли три россиянина и спортсмен из Германии – Алексей Бунзя, Павел Созыкин, Сергей Марук и Дастин Бальдевайн.
«Я очень доволен выступлением и полученным опытом в новой команде. Мы быстро наладили коммуникацию, у нас получались манёвры. И, главное, обошлось без штрафов и красных флагов. Команда счастлива», – поделился впечатлениями немецкий яхтсмен.Серебро завоевала команда Aladdin Георгия Соколовского, представлявшая Москву и Владивосток.
«Ожесточённая борьба шла за третье место между командами «Пирогово», Bars Sailing Team, «Фордевинд» и S-Kotiki. Всё решилось в последних гонках, когда «Пирогово» и S-Kotiki попали под фальстарт, а экипаж «Фордевинд» Алексея Машкина улучшил позицию и обошёл соперников, завоевав бронзовые медали. В женском зачёте победу праздновала Анна Данкверт, представляющая парусный клуб Skolkovo Sailing Club», – отметили в министерстве.Всего трофей оспорили порядка 100 яхтсменов из 15 российских и интернациональных команд. А все участники и гости регаты на протяжении трёх соревновательных дней могли насладиться береговой развлекательной программой.
Борьба в серии Tenzor Elite Cup продолжится на следующих этапах в июле и сентябре в Московской области. Победителей всей серии определят по итогам гранд-финала в Сочи в начале ноября.
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Лора Луганская