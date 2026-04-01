Фотовыставка космонавта Федора Юрчихина откроется в усадьбе Фряново
7 апреля в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея начнет работу выставка фотографий Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Федора Юрчихина «Наш дом — Земля». Экспозиция приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Щелковский край имеет особую связь с космической историей: здесь жил и проходил предполетную подготовку первый космонавт Юрий Гагарин, который является почетным жителем города Щелково.
Федор Юрчихин совершил пять космических полетов и девять выходов в открытый космос. Он входит в Союз художников Подмосковья, является почетным членом Российской академии художеств, а также участвует в российских фестивалях и фотовыставках.
Снимки, представленные в экспозиции, позволяют увидеть Землю такой, какой ее наблюдают космонавты из иллюминатора.
Выставка продлится до 9 мая. Возрастная категория: 0+. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Щелковского историко-художественного музея.
Читайте также: