Фотовыставка космонавта Федора Юрчихина откроется в усадьбе Фряново

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

7 апреля в отделе «Усадьба Фряново» Щелковского историко-художественного музея начнет работу выставка фотографий Героя Российской Федерации, летчика-космонавта Федора Юрчихина «Наш дом — Земля». Экспозиция приурочена к 65-летию первого полета человека в космос, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.



Щелковский край имеет особую связь с космической историей: здесь жил и проходил предполетную подготовку первый космонавт Юрий Гагарин, который является почетным жителем города Щелково.

Федор Юрчихин совершил пять космических полетов и девять выходов в открытый космос. Он входит в Союз художников Подмосковья, является почетным членом Российской академии художеств, а также участвует в российских фестивалях и фотовыставках.

Снимки, представленные в экспозиции, позволяют увидеть Землю такой, какой ее наблюдают космонавты из иллюминатора.

Выставка продлится до 9 мая. Возрастная категория: 0+. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Щелковского историко-художественного музея.

Дайана Хусинова

