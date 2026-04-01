В Подмосковье утвердили график приёма в областном правительстве на апрель
График приёма граждан членами правительства Московской области в апреле текущего года утвердили в регионе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства информации и молодежной политики.
Приём будут вести министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Пряничков, министр экологии и природопользования Виталий Мосин, министр имущественных отношений Тихон Фирсов, министр культуры и туризма Василий Кузнецов и другие руководители министерств и ведомств.
Кроме того, утверждён график бесплатных консультаций жителей Московской области членами областной коллегии адвокатов.
Приём будет проводиться в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция «В». Предварительная запись открыта по телефону: +7-498- 602-31-13.
